حطم رقما قياسيا... بيع زوج أحذية رياضية بأكثر من 437 ألف دولار

حطم زوج من الأحذية الرياضية رقما قياسا، بعدما تم بيعه مقابل 437 ألفا و500 دولار في مزاد علني.

صمم الحذاء بيل بورمان، مدرب الركض المشارك في تأسيس نايكي للعدائين المشاركين في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية عام 1972، بحسب "رويترز".

وتم صنع الحذاء المخصص للركض عام 1972، ويعتبر من أوائل الأحذية التي انتجتها شركة نايكي، وكان واحدا من أهم معروضات أول مزاد على الإطلاق تخصصه دار سوذبي للمزادات في نيويورك للأحذية الرياضية.

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A collector bought these @Nike shoes for more than $437k dollars at auction.

The co-founder of Nike designed the running shoes for the 1972 Olympic trials.

He created the sole by melting rubber on his wife's waffle iron.

Only a dozen made.

This pair, never worn. pic.twitter.com/DpJTJOoL2q — Amanda Russo (@Amanda_Russo12) July 24, 2019

​يذكر أن أعلى سعر سابق في مزاد علني لأحذية رياضية بلغ 190 ألفا و373 دولارا وكان ذلك في كاليفورنيا في عام 2017 مقابل زوج من الأحذية لشركة كونفرس يحمل توقيعا، والذي قيل إن مايكل جوردان نجم كرة السلة الأمريكي ارتداه أثناء المباراة النهائية لمنافسات كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984.