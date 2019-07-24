المغنية ريهانا تجد توأما لها... صور

وعلقت ريهانا على الصورة: كنت على وشك أن أوقع هاتفي، أيعقل ذلك؟
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يذكر أن أم الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات تدير الصفحة على "انستغرام" وتعيش في حي فقير وتربي ابنتها وحدها.
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وخلال يوم واحد ارتفع عدد متابعيها إلى 44 ألف، ثم أنشأت أمها صفحة خاصة للابنة فقط ولديها الآن 8 آلاف متابع.
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ومن المتوقع أن تتوسع شهرة الطفلة بشكل كبير وحتى يمكنها أن تتلقى عروضا لجلسات تصويرية في وقت قريب.
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