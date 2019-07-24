المغنية ريهانا تجد توأما لها... صور

نشرت المغنية الأمريكية الشهيرة ريهانا، مساء أمس، صورة لطفلة تشبهها إلى حد غير معقول.

وعلقت ريهانا على الصورة: كنت على وشك أن أوقع هاتفي، أيعقل ذلك؟

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 23 Июл 2019 в 12:31 PDT

يذكر أن أم الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات تدير الصفحة على "انستغرام" وتعيش في حي فقير وتربي ابنتها وحدها.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💕Ala’a skyy💕 (@iamhoneyy__) 23 Июл 2019 в 8:11 PDT

وخلال يوم واحد ارتفع عدد متابعيها إلى 44 ألف، ثم أنشأت أمها صفحة خاصة للابنة فقط ولديها الآن 8 آلاف متابع.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💕Ala’a skyy💕 (@iamhoneyy__) 31 Мар 2018 в 7:54 PDT

ومن المتوقع أن تتوسع شهرة الطفلة بشكل كبير وحتى يمكنها أن تتلقى عروضا لجلسات تصويرية في وقت قريب.