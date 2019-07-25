"الزعيم" ينعي فاروق الفيشاوي بجملة وصورة

نعى الفنان المصري الكبير عادل إمام، زميله فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن الدنيا فجر اليوم الخميس، 25 يوليو/ تموز.

وتوفي فاروق الفيشاوي في ساعة مبكرة اليوم الخميس، عن 67 عاما، متأثرا بغيبوبة كبدية أنهت صراعه من مرض السرطان.

ونشر عادل إمام، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" صورة جمعته بالنجم الراحل، مع تعليق "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي".

وكان الفيشاوي قد فاجأ الوسط الفني ومعجبيه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أثناء تكريمه بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بإعلان إصابته بمرض السرطان. وقال حينها "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان. سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض".

ونعاه عدد كبير من الفنانين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم صلاح عبد الله وأحمد السقا ومحمد عادل إمام وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وإلهام شاهين وفيفي عبده ودنيا سمير غانم وإيمان العاصي.

وولد فاروق الفيشاوي، عام 1952 بمحافظة المنوفية وتخرج في كلية الآداب، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأ مشواره الفني منتصف السبعينيات قبل أن يبرز في مسلسل (أبنائي الأعزاء.. شكرا) مع الممثل القدير عبد المنعم مدبولي والمخرج محمد فاضل.

وانطلق بعد ذلك في السينما التي حققت له شهرة كبيرة وساعدته وسامته في الحصول على أدوار عدة، لكنه أثبت صدق موهبته بعد أن برع في الأدوار الجادة والكوميدية على حد سواء. وقدم الفيشاوي أعمالا سينمائية بارزة مثل "الباطنية" و"فتوة الجبل" و"وحوش الميناء" و"عندما يبكي الرجال" و"الكف" و"الأستاذ يعرف أكثر"، وغيرها.

وعلى المسرح قدم "الدنيا مقلوبة" و"البرنسيسة" و"اعقل يادكتور" و"الناس اللي في التالت"، وكان آخر عمل مسرحي شارك فيه "الملك لير" مع الممثل يحيى الفخراني.

وتزوج الفيشاوي من الممثلة سمية الألفي وأنجب منها أحمد وعمر. ودخل أحمد مجال التمثيل أيضا، وفي الأسبوع الماضي أعلن المهرجان القومي للمسرح أنه سيكرم الفيشاوي في دورته القادمة في شهر أغسطس/أب.