فتاة تمتنع عن استخدام منتجات التنظيف لمدة سنتين... صور

وتعتبر آيرس هايكينين البالغة من العمر 24 عاما من مدوني الجمال على الانترنت الذين يرفضون قطعيا استخدام أي منتجات لتنظيف الشعر، فهي تغسل شعرها مرة واحدة بالماء فقط كل عدة أشهر.

ويؤكد مؤيدو هذه الحركة، أن شعر الإنسان ينظف نفسه بنفسه بواسطة الزيوت الطبيعية التي تفرزها قشرة الرأس.

وعانت آيرس لفترة طويلة من حكة في فروة الرأس، ما دفعها لاستخدام وسائل وأساليب متنوعة للتخلص منها، بما في ذلك خل التفاح ومحلول الصودا.

وبعد الامتناع عن منتجات التنظيف تؤكد آيرس أن هذه الطريقة غيرت حياتها إلى الأبد، حيث قالت: "كنت أغسل شعري مرة كل يومين، وكان شعري نظيف جدا. ونتيجة لذلك، أصبحت فروة شعري جافة وتسبب لي الحكة دائما. ولكنني عندما توقفت عن استخدام الشامبو، اختفت الحكة. في البداية كنت أشعر بأن شعري أصبح دهنيا، لكن الأمر يستحق المعاناة قليلا، لأن شعري عاد طبيعيا بعد فترة".

وتستمتع آيرس الآن بشعر صحي وكثيف. ولا يصدق الأشخاص المحيطون بها أنها لا تهتم بشعرها، ولكنهم يعترفون بأن شعرها أصبح أفضل مما كان عليه قبل عامين.