جينفير لوبيز تتحدث عن مصممها العربي المفضل

تحتفل المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، هذا العام بعيد ميلادها الخمسين، وقررت بهذه المناسبة أن تقوم بجولة عالمية تحمل عنوان My Party World Tour، وستقدم إحدى حفلاتها في مصر خلال شهر آب/أغسطس المقبل.

في إطار الترويج لهذه الجولة ظهرت لوبيز في إحدى المقابلات تروي عن مصممها العربي المفضل، وهو المصمم اللبنانيي زهير مراد والذي تعرفت على أعماله في عام 2010 عندما رأته على شاشة قناة "فاشن تي في".

وأثارت أزياه إعجاب المغنية الأمريكية وعند عودتها إلى الولايات المتحدة بحثت عنه ولا أحد كان يعرفه.

قائلة "أريد فستان من تصميمه لحفل غالا. وهكذا بدأت استخدمه لجميع المناسبات. وهو أيضا مصمم جولتي المقبلة".

وعلاقة لوبيز بالمصممين العرب لا تقتصر على تعاونها مع زهير مراد فقط، رغم كونه الأحب إلى قلبها، فقد ظهرت ترتدي تصاميم من توقيع إيلي صعب، ونيكولا جبران، ورامي قاضي في أكثر من مناسبة.