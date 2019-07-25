جينفير لوبيز تتحدث عن مصممها العربي المفضل

في إطار الترويج لهذه الجولة ظهرت لوبيز في إحدى المقابلات تروي عن مصممها العربي المفضل، وهو المصمم اللبنانيي زهير مراد والذي تعرفت على أعماله في عام 2010 عندما رأته على شاشة قناة "فاشن تي في".
وأثارت أزياه إعجاب المغنية الأمريكية وعند عودتها إلى الولايات المتحدة بحثت عنه ولا أحد كان يعرفه.
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@jlo you are such an inspiration to me... I wish you a wonderful birthday filled with love, joy and good things 🎂 ❤️❤️❤️❤️
قائلة "أريد فستان من تصميمه لحفل غالا. وهكذا بدأت استخدمه لجميع المناسبات. وهو أيضا مصمم جولتي المقبلة".
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@jlo in #ZuhairMuradCouture #medicine #jlo #jeniferlopez #ZMrealm
وعلاقة لوبيز بالمصممين العرب لا تقتصر على تعاونها مع زهير مراد فقط، رغم كونه الأحب إلى قلبها، فقد ظهرت ترتدي تصاميم من توقيع إيلي صعب، ونيكولا جبران، ورامي قاضي في أكثر من مناسبة.
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