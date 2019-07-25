"رجل الماء" يفشل في عبور القنال الإنجليزي (فيديو)

أخفق رجل "اللوح الطائر" في عبور القنال الإنجليزي، عندما حاول النزول للتزود بالوقود في منتصف الطريق عبر القناة، لكنه سقط في الماء.

وكان زاباتا يأمل في النجاح بالعبور عبر منطقة دوفر في جنوب شرق إنجلترا على بعد حوالى 36 كيلومترا في حوالي 20 دقيقة، لكنه فشل.

وأظهرت لقطات زاباتا وهو يحمل حاوية مملوءة بالكيروسين، وكان يخطط للتزود بالوقود من على متن قارب عبر الطريق.

وأبهر زاباتا، البالغ من العمر 40 عاما، الحشود في باريس في يوم الباستيل، وحلق فوق الزعماء الأوروبيين على متن لوحه، لكن يبدو أن عبور القناة العاصفة المليئة بالسفن تحد أصعب بكثير.

وكان من المقرر أن تتزامن رحلة يوم الخميس مع مرور 110 أعوام على أول رحلة عبر القناة، التي قام بها الطيار الفرنسي لويس بلايريو في 25 يوليو/تموز 1909.