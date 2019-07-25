"تحديث مفاجئ".. بشرى سارة لأصحاب هواتف "آيفون" القديمة

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية وبشكل مفاجئ تحديثا جديدا لنظام تشغيلها الذي يحمل أرقام " iOS 9.3.6 و 10.3.4 " الذي تعمل عليه أغلب أجهزة "آيفون" القديمة.

التحديث الجديد سيتيح لحاملي هذه الهواتف التمتع باستخدام التقنيات الجديدة على هواتفهم القديمة، وبخاصة الذين لايزالون يستخدمون هواتف iPhone 4 و iPhone 5 و iPad 2 و iPad mini 2 و iPad 3 و iPad 4.

Apple releases update for old iPhones and iPads to fix GPS bug https://t.co/3dPsaDYl5W pic.twitter.com/iWwNWTlBiI — The Verge (@verge) July 24, 2019

وتعاني الهواتف القديمة من "آيفون" من مشاكل في التحديث، فعلى سبيل المثال هاتف " آيفون إس 4" الذي تم إصداره في عام 2011، هذه المرة الاولى منذ تلك الفترة التي يتم تحميل برنامج جديد لتحديثه.

وتعاني هواتف "آيفون" القديمة من مشاكل تتعلق بالتحديث ومنها في مايتعلف بنظام " GPS" أو نظام الملاحة، حيث تسجل أرقام الأسبوع بأرقام مكونة من 10 أرقام.