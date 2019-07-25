الشكوك تحوم حول "بابجي".. انتحار فتاة في السعودية

انتحرت فتاة في الـ 17 من العمر شنقا ، بمحافظ بيشة السعودية ، بينما تدور الشكوك تدور حول لعبة " بابجي ".

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، تم نقل جثمان الفتاة إلى مستشفى الملك عبد الله ببيشة، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا للكشف عن ظروف الوفاة.

وأوضح أحد أقارب الفتاة للصحيفة، أن الأسرة كانت خارج المنزل أثناء الحادثة، وكانت الفتاة برفقة شقيقتها الصغرى والعاملة المنزلية، قبل العثور على الفتاة منتحرة بحبل ربطته حول عنقها في سلم يؤدي إلى سطح المنزل.

وأكد قريب الفتاة المتوفاة، أنها لم تكن تعاني من أي أمراض نفسية أو تعرضت لأي عنف أسري.

ووجه والد الفتاة الراحلة نصائح للآباء والأمهات حذر فيها من خطورة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية على الشباب والأطفال، مطالبا بأهمية مراقبة الأبناء والفتيات والتطبيقات التي يستخدمونها على الهواتف.

يذكر أن العديد من الدول العربية شرعت في حظر لعبة "بابجي"، في ظل شكاوى عديدة حول تأثيرها السلبي على المجتمع.