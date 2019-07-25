بالفيديو... كنافة طولها 80 مترا تحضر في تركيا

تم تحضير طبق كنافة طوله 80 مترا في محافظة هاتاي جنوبي تركيا، في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الثمانين لانضمامها إلى تركيا .

وجرى الاحتفال في مدينة أنطاكيا، عاصمة هاتاي (لواء اسكندرون، الذي اقتطع من سوريا وضم إلى تركيا 1939 أيام الانتداب الفرنسي) التي تشتهر بهذا النوع من الحلويات.

ومن المكونات التي صنعت منها الكنافة البالغ طولها 80 مترا، 803 كغ عجينة، و603 كغ جبنة، و603 كغ سكر، و301 كغ زبدة، و30 كغ من الفستق العنتابي.

واستغرق تحضير الكنافة نحو أسبوع، وتولى 10 أشخاص من ذوي الخبرة في صنع الحلويات إعدادها على النار، قبيل توزيعها على الجماهير.

وقال رئيس البلدية لطفي صافاش، إن طول الكنافة المعدّة في إطار الاحتفالات السنوية بانضمام هاتاي إلى الوطن الأم، يزداد مترا كل عام.

وأضاف صافاش، على أن تركيا ستظل وطنا لهاتاي إلى الأبد، طالما بقيت الأرض تدور.

وانضمت هاتاي إلى تركيا في 23 يوليو/ تموز 1939.