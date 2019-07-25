"نيتفلكس" تكشف عن معاييرها بشأن عرض "الممنوعات" في السعودية

حددت شبكة "نيتفلكس" الأمريكية معاييرها بشأن عرض أعمال فنية عبر منصتها، تحتوي على مواد للبالغين، لا يقبلها المجتمع السعودي والعربي.

قالت كيلي لوجنبيل، نائبة الرئيس للأعمال الأصلية العالمية في "نيتلفكس": "نحن لا ننشر أية ممنوعات، وربما تختلف العادات والتقاليد من مجتمع إلى الآخر، ولكن الجميع يتفق أن هناك حدودا وثقافات مختلفة، والأصل لدينا عدم بث أي ما يتعلق بالأمور الخاصة والجنسية، وثانيا وضع علامة السن والتحذيرات قبل العرض، ولدينا الآن العديد من الاقتراحات لحسم مسألة الهاكر وفتح وحجب طرق التأمين الخاصة بالشبكة"، بحسب تصريحاتها لصحيفة "سبق" السعودية.

وأعربت لوجنبيل عن أمنيتها في أن تكون المملكة العربية السعودية هي ثالث بلد تنتج فيه أعمال باللغة العربية، من بعد مصر والأردن

وقالت "شغوفة كثيرا لزيارة السعودية والالتقاء مع صانعي الفن... إنني أقرأ عنكم - السعوديين - كثيرا وأحببت الكثير من عاداتكم وفنكم الرفيع، وأشارت إلى أنهم في الشبكة متحمسون للاستثمار في الأعمال الفنية من منطقة الشرق الأوسط والسعودية أيضًا إنني أعرف أنكم تحظون بشعبية كبيرة في العالم.

ولفتت شبكة "نيتفلكس" إلى أنه بالنسبة لمكتبتها في الولايات المتحدة، فهي تحتوي على 1761 مسلسلا وعلى 4091 فيلمأ، أما في المكتبة السعودية فتحتوي فقط على 176 مسلسلا وعلى 468 فيلما فقط، بحجم يقارب من 12% من حجم المكتبة الأمريكية.