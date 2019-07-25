ريهام سعيد تعود للشاشة "دون أذنين ونصف أنف"

أعلنت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، اليوم الخميس، نبأ سارا لكل متابعيها، متعلق بتطورات حالتها الصحية.

وأشارت "سعيد" إلى أنها ستعود إلى تقديم برنامجها "صبايا" عبر شاشة فضائية "الحياة" المصرية، يوم الأحد المقبل، لكن "دون أذنين ونصف أنف".

وشاركت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها، وعلقت عليها: "مش مصدقه اني راجعه شغلي صحيح من غير ودان و نص مناخير بس الف حمد و شكر. صبايا الاحد القادم علي قناه الحياه. وحشتوني".

وكانت ريهام سعيد، كشفت أمس الأربعاء، عن شفائها بفضل "معجزة حقيقية"، حسبما أخبرها الأطباء المعالجين لها.

وكتبت على صورتها "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية وبيقولي دي معجزة... والمعجزة دي حصلت بدعائكم... بجد شكرا".

وكانت ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، نشرت صورة لها في مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري، بعد أنباء خضوعها لعملية جراحية في وجهها، وإصابتها ببكتيريا مميتة في منطقة الوجه.

وبدت علامات المرض على وجه الإعلامية المصرية في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة "لأصحابي اللي عايزين يطمنوا أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موقعش، ومش هيقع، أرجو الدعاء".

وكان مصدر مقرب من ريهام سعيد أوضح أنها وضعت على أجهزة داخل المستشفى لمدة أسبوعين، من أجل منع انتشار البكتيريا في الدم ووصولها إلى المخ، بحسب تقارير محلية.

وحذر الأطباء من أن البكتيريا قد تصل للمخ وتؤدي للوفاة إذا لم يتم مواجهتها مبكرا وبقوة، كما أنها قد تتسبب في مضاعفات بالوجه وتحديدا أسفل العينين.