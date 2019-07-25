السعودية تنافس للمرة الأولى على "الأسد الذهبي" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

في سابقة هي الأولى في تاريخ السينما السعودية، يشارك فيلم سعودي، في المسابقة الرسمية لمهرجان "فينيسيا" السينمائي العريق.

أعلن المهرجان عن اختيار الفيلم السعودي "المرشحة المثالية"، للمخرجة هيفاء المنصور، ضمن المسابقة الرسمية للدورة المقبلة من المهرجان، التي ستعقد في الفترة من 28 أغسطس/آب إلى 7 سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وسيتنافس الفيلم مع 14 فيلما عالميا على جائزة "الأسد الذهبي"، إحدى الجوائز العالمية في مجال السينما.

وستدخل هيفاء المنصور بهذا الاختيار في تنافس مع مخرجين عالميين، مثل الكندي آتوم ايغويان، والسويدي روي آندرسون، والياباني هيروكازو كوريدا، وستقدم في فيلمها قصة سيدة سعودية تقرر خوض الانتخابات البلدية لأسبابها الخاصة.

وحظي فيلم "المرشحة المثالية" بدعم من وزارة الثقافة، وهو من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وقد صور بالكامل داخل المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن هيفاء المنصور سبق لها المشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2012، بفيلم "وجدة" ضمن مسابقة "Venice Horizons Award"، وفازت بثلاث جوائز مهمة، وتأتي عودتها للمهرجان بفيلمها الجديد "المرشحة المثالية" من بوابة المسابقة الرسمية متنافسة على جائزة "الأسد الذهبي" للمرة الأولى.

وإلى جانب هيفاء المنصور، تشارك أيضا المخرجة السعودية شهد أمين خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلمها "سيدة البحر"، الذي سيعرض ضمن مسابقة "أسبوع النقاد الدوليين".

ويروي الفيلم في قالب فانتازي حكاية فتاة تواجه الأساطير التي تحكم القرية التي تعيش فيها.