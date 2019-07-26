بالفيديو.. "هواوي" تعلن عن هاتف الجيل الخامس بمواصفات خيالية

أعلنت شركة "هواوي" الصينية، في بيان، أن 3 شركات هواتف بريطانية ستبدأ ببيع هاتفها الجديد من نوع "Mate 20 X 5G" والذي ينتمي للجيل الخامس "5G".

الشركة الصينية وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، لاتزال السوق البريطانية أحد أهم أسواقها.

حيث تقدمت 3 من كبرى شركات الهواتف بعروض لبيع هاتف "هواوي" الجديد والذي يعمل على الجيل الخامس من الانترنت.

الهاتف الجديد من "هواوي" هو نقلة نوعية في عالم استخدام الهواتف المحمولة مع أحدث شبكات الانترنت في العالم، ويتميز هاتف "Mate 20 X 5G"، بشاشة OLED ضخمة بحجم 7.2 بوصة بدقة 2244 × 1080 بكسل.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة مجموعة شرائح Huawei Kirin 980 ودعم 5G بفضل مودم HiSilicon Balong 5000 5G الداخلي من Huawei.

وتتميز بطارية الهاتف الجديد بانها صغيرة لكنها تتميز بقدرة شحنها السريع.