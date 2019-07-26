بالفيديو.. مسلحون يسرقون 40 مليون دولار من مطار بالبرازيل في لحظات

انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي تم تصويره من كاميرا مراقبة موجودة في مطار جواروليوس في سان باولو البرازيلي، لحظة قيام عدد من المسلحين بسرقة 750 كيلوغرام من الذهب والمعادن النفيسة.

قالت الشرطة إن رجالا مسلحين سرقوا ذهبا ومعادن نفيسة أخرى، بقيمة 40 مليون دولار.

ووصل المشتبه بهم إلى المطار في شاحنة صغيرة سوداء، مكتوب عليها بأنها تخص الشرطة الاتحادية البرازيلية.

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Millionaire robbery in Brazil.🇧🇷

Heavily armed men stormed the cargo terminal at Guarulhos International Airport in Sao Paulo on Thursday afternoon and stole 700 kilograms to a ton of gold, estimated to cost about $ 113 million.pic.twitter.com/4wKerVqMMR — Marcelo BR🇧🇷 (@Marcelo77931223) July 26, 2019

وغادر أربعة رجال ملثمين العربة، وكان واحد منهم على الأقل يحمل بندقية، وواجهوا العمال في المطار، ثم بدأوا في تحميل العربة بالبضائع.

وأوضحت الشرطة أن اللصوص لا يزالون أحرارا، فيما قالت متحدثة باسم المطار إن أحدا لم يصب بسوء جراء الهجوم.