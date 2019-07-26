نيسان تقيل أكثر من 12 ألف عامل بسبب انخفاض أرباحها

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية، إن شركة نيسان خفضت 12 ألفا و500 وظيفة، أو حوالي 9 ٪ من قوتها العاملة في العالم.

وأضافت الشركة، أمس الخميس، أن القرار جاء لخفض التكاليف وتحقيق تحول، في ظل تراجع الأرباح، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز".

وتخطط الشركة اليابانية إلى خفض الإنتاج العالمي وتقليل صفوف العاملين بنسبة 10٪ بنهاية السنة المالية 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيسان هيروتو سايكاوا، إن معظم الوظائف التي سيتم إنهائها ستكون عمال مصنع سيارات، مشيرا إلى أن تخفيضات الوظائف ضرورية لخفض الطاقة الإنتاجية العالمية وخفض التكاليف.

يذكر أن شركة "نيسان موتور" حذرت يوم الأربعاء الماضي، من انخفاض أرباح الربع الأول بنحو 90 %، قبل يوم من إعلان متوقع للشركة عن خفض ما يزيد عن عشرة آلاف وظيفة مع اشتداد الأزمة في ثاني أكبر شركة تصنيع سيارات في اليابان.

وامتنعت نيسان عن التعليق على خفض الوظائف. وقالت إن التقرير الذي أوردته صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية عن أن أرباحها التشغيلية انخفضت نحو 90 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول هو تقرير "صحيح بصفة عامة". وأغلقت أسهم الشركة مرتفعة نحو واحد بالمئة، بحسب مانقلت "رويترز".

وقال مصدر آخر وهو مسؤول تنفيذي كبير طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام إن خفض الوظائف الذي سيتم الإفصاح عنه هذا الأسبوع سيتجاوز سبعة بالمئة من القوة العاملة لدى نيسان البالغ عددها 138 ألف وظيفة، وهو جزء من استراتيجية إصلاح واسعة سيتم تدشينها في وقت لاحق من العام الجاري.