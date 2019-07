أحمد الفيشاوي يكشف عن وصية والده "الحقيقية" له

View this post on Instagram

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم. البقاءلله ، نسألكم الفاتحه الي شرف النبي و الفاتحه ل فاروق الفيشاوي و نسألكم الدعاء و إنا لله و إنا اليه راجعون . وصيه أبويا يُدفن وسط أهله في المنوفيه سرس الليان و الحمدالله ده عملته وسط أهله و ناسه في بلده. أرجو الدعاء