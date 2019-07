أول تعليق من فجر السعيد بعد دخولها المستشفى وهي في حالة حرجة

View this post on Instagram

تم تداول في الآونة الأخيرة اخبار غير صحيحة عن حالة الكاتبة #فجرالسعيد ولذلك وجب التنويه بأن حالتها مستقرة وفي تحسن ملحوظ وتحظى باهتمام الطاقم الطبي المشرف على حالتها في المستشفى و من كبار المسؤولين #فجر السعيد