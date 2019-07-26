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17:46 26 يوليو/ تموز 2019
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    أول تعليق من فجر السعيد بعد دخولها المستشفى وهي في حالة حرجة

    © Photo/ Facebook/ Fajer Alsaeed
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    أدلت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، بأول تعليق لها، بعد دخولها المستشفى أمس الخميس، وهي في حالة صحية حرجة.

    وشاركت السعيد منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، لتؤكد من خلاله أن حالتها الصحية مستقرة بعد إجرائها عملية في القلب.

    وكتبت "تم تداول أخبار فى الآونة الأخيرة غير صحيحة عن حالة الكاتبة فجر السعيد ولذلك وجب التنويه بأن حالتها مستقرة وفي تحسن ملحوظ وتحظى باهتمام الطاقم الطبي المشرف على حالتها في المستشفى ومن كبار المسؤولين".

    ونقلت فجر السعيد لغرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير، بعد إجرائها عملية جراحية في مستشفى أخرى.

    بينما أوضح زوجها، الإعلامي سعود السبيعي، إن حالة زوجته بدأت تستقر على حد قول الأطباء، مبينا أن ما حدث لها هو "تسريب" بعد العملية الجراحية، ما أدى الى تسمم في وظائف أعضاء الجسم، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

    مدينة الكويت، الكويت
    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    عملية جراحية أدت لتوقف قلبها... الإعلامية الكويتية فجر السعيد في حالة صحية حرجة
    وقال إن ما تعرضت له لا نستطيع أن نجزم بأنه خطأ طبي، لكن سيتم اتضاح الرؤية خلال 3 إلى 4 أيام. وطالب الجميع بالدعاء لها .

    وكانت تقارير صحفية عديدة كشفت أن الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تم نقلها في المستشفى في حالة صحية حرجة.

    وأشار موقع "إرم نيوز" إلى أن فجر السعيد، أصيبت بنزيف حاد، خلال إجرائها عملية جراحية، أدت إلى توقف قلبها، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.

    وقال المغرد الكويتي، دسمان، عبر تويتر "الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة".

    كما قال موقع "سيدتي" إن عائلة الاعلامية الكويتية فجر السعيد أكدت أن الوضع الصحي الخاص بها "حرج للغاية".

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