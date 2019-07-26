قبل إعلان أغسطس الهام... "سامسونغ" تطرح عرضا مغريا للتخلص من هاتفك القديم

مع بدء انتشار التسريبات حول خصائص هاتف "غلاكسي نوت 10"، طرحت شركة "سامسونغ" عرضا مغريا لكل عملائها، مقابل التخلص من هواتفهم القديمة.

أعلنت الشركة الكورية الجنوبية، أنه في حال القيام بحجز مسبق للهاتف، من 25 يوليو/ تموز الجاري وحتى السابع من أغسطس/ آب المقبل، وهو موعد الإعلان الرسمي عن الجهاز، فسيتم الحصول على خصم بقيمة 50 دولارا بشأن بعض الهواتف والاكسسوارات، وفقا لموقع "إندغادغيت" للتكنولوجيا.

وحال القيام بالحجز المسبق، فإنه سيتم شحن الطلبات في موعد أقصاه 23 أغسطس، وهو الموعد الذي تم تحديده بشكل مبدئي لإطلاق هاتف "سامسونغ غلاكسي نوت 10".

Time to level up. Galaxy Unpacked on August 7, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/2CtFPjFCAr — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 2, 2019

كما توفر "سامسونغ" عرضا خاصا ببرنامج استبدال الهواتف القديمة مقابل الحصول على "غلاكسي نوت 10"، والذي يصل إلى 600 دولار كحد أقصى.

ومن الهواتف الي حددتها "سامسونغ" لاستبدالها، "بيكسل 3 وبيكسل 3 إكس إل، آيفون إكس وآيفون إكس إس ماكس أو إكس آر".

ونشر موقع "إنكورر" التقني المتخصص تقريرا حول إعلان "سامسونغ" كافة التفاصيل الخاصة بهاتفها الجديد المرتقب "غلاكسي نوت 10".

Samsung Galaxy Note 10 Plus Render Images Leaked Coming With Quad-Camera Setup, Punch-hole Camera and Added Air Gestures in S-Pen...#GalaxyNote10Plus pic.twitter.com/UYDdF7JPkT — #MiFan Rudhra Nandu (@rudhra_nandu) July 26, 2019

وأشار التقرير إلى أن هاتف "غلاكسي نوت 10" سيأتي بثلاث إصدارات، الأول "غلاكسي نوت 10"، و"غلاكسي نوت 10 لايت"، و"غلاكسي نوت 10 بلس"، والأخير سيكون بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة.

ولكن الصدمة هي أن "غلاكسي نوت 10" لن يأتي بأي نسخة تدعم خدمات "الجيل الخامس".

من المقرر أن تطلق سامسونغ هاتف "غلاكسي نوت 10" يوم 10 أغسطس المقبل، فيما سيتم الكشف الرسمي عن مواصفاته يوم 7 أغسطس.