أحمد الفيشاوي ينشر آخر صورة مع والده قبل وفاته

نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي، آخر صور له مع والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفي يوم الخميس الماضي.

وعلق أحمد الفيشاوي، على الصور التي نشرها مساء أمس الجمعة، على صفحته الرسمية في تطبيق "إنستغرام" بالقول: "وداعا يا صديقي".

View this post on Instagram Goodbye my friend. A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Jul 26, 2019 at 7:37am PDT

ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز 67 عاما، صباح يوم الخميس الماضي، داخل أحد مستشفيات الدقي بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تراجعت حالته بشكل كبير بعد توقف وظائف الكبد تماما.

وشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحرص عدد كبير من الفنانين على التواجد بجوار زوجته الفنانة سمية الألفي وابنه أحمد لمواساتهما.