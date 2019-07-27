عروس تنقذ زوجها في أول أيام شهر العسل بعد سقوطه في بركان (فيديو)

يخضع شاب حديث الزواج إلى علاج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد سقوطه في بركان خامد في الوقت الذي نجحت فيه زوجته بإنقاذه.

الشاب كلاي تشاستين سقط في بركان خامد خلال قضائه لشهر العسل على جزيرة سانت كيتس في البحر الكاريبي، لتسارع زوجته لإنقاذه.

حيث سارا معا إلى قمة جبل ماونت ليامويغا، ليقول تشاستين إنه يريد الهبوط إلى البركان لرؤية الغابات الخضراء القريبة من قاع البركان.

الزوجة استعانت بالصخور المحيطة بالبركان من أجل إنقاذ زوجها، ليتكأ زوجها عليها وهو في حالة من الغثيان والإعياء.

الزوجان تمكنا من السير لـ3.2 كيلومترا ليصلا لسفح الجبل، قاطعين المسافة في 3 ساعات.

ساعدت حملة لجمع التبرعات على جمع أكثر من 30 ألف دولار، مما سمح للزوجين باستئجار طائرة طبية إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا.

ووصف تشاستين زوجته بـ"الرائعة"، بعد وصوله إلى فلوريدا.