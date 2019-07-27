أسراب الجراد تغزو الولايات المتحدة (فيديو)

اجتاحت أسراب من الجراد مناطق في ولاية لاس فيغاس الأمريكية، تزامنا مع هجرتها إلى المناطق الشمالية.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسرابا من هذه الحشرات وهي تتجمع على أضواء اللوحات الإعلانية البراقة.

وقالت دائرة الزراعة في ولاية نيفادا إن الاجتياح النادر الحدوث، مرتبط بالشتاء والربيع الماطرين بشكل استثنائي.

GRASSHOPPER INVASION: Thousands of Grasshoppers took over a parking lot in Las Vegas. The massive numbers of pallid-winged grasshoppers were due to a migration. Officials say the insects are harmless and don't carry diseases. https://t.co/Wt3iz8vsyZ pic.twitter.com/4iidUDEDmV — ABC News (@ABC) July 27, 2019

وقال جيف نايت، عالم الحشرات في وزارة الزراعة الأمريكية إن الحشرات قد تثير الخوف في نفوس كثيرين، إلا أنها غير مؤذية"، موضحا "هي لا تنقل أمراضا ولا تلسع ولا تلحق أضرارا كثيرة".

ويبلغ طول الواحدة من هذه الحشرات، نحو 3.8 سنتيمترات وستغادر لاس فيغاس في غضون أسبوعين كحد أقصى.

The grasshoppers came out to play overnight! 🦗 Viewers sent in their video of grasshopper swarms from around the Las Vegas Valley Thursday night. Have you seen them in your neighborhood?



WHY grasshoppers are invading the valley: https://t.co/DSSz72ZLwH pic.twitter.com/oJkLdujqNr — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) July 26, 2019

وأوضح نايت أن الطريقة المثلى لتجنب جذب هذه الحشرات، هي استخدام الأنوار الصفراء، حيث تستهويها الأشعة فوق البنفسجية.