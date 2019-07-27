بالفيديو... أضخم الطائرات الأمريكية تحترق بعد هبوطها

جذبت طائرة النقل الثقيلة الأمريكية "غالاكسي سي-5" اهتمام المستخدمين بعد أن اشتعلت عجلاتها عند الهبوط في مطار أوشكوش يوم 25 يوليو/تموز.

ووفقا لشهود العيان، بدأ الدخان يصدر من إحدى عجلات الطائرة العملاقة الرئيسية بعد أن قامت بالهبوط في المطار.

ثم إثر سير الطائرة على طرقات المطار تحول الدخان إلى حريق لحسن الحظ، لم يصب أي شخص نتيجة الحادث، وكان الضرر المادي في حده الأدنى، لأن شاحنة الإطفاء سرعان ما أطفأت الحريق.

وتعد طائرة "غالاكسي" فخر الصناعات الأمريكية ومع ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الطائرة لحادث بسبب مشاكل مزمنة في معدات الهبوط.

من بين الحوادث الـ12 التي حدثت منذ إدخالها في الجيش الأمريكي، خمسة منها حدثت بسبب مشاكل في العجلات.

ووقع أول حادث عام 1986 في ألمانيا، وسجلت حادثة أخرى على شريط فيديو في عام 2001، عندما هبطت "غالاكسي" في بحيرة.

في الآونة الأخيرة، وقع حادث في قاعدة روتا الجوية في مقاطعة قادس الإسبانية، حيث هبطت طائرة "غالاكسي" دون معدات الهبوط الأمامية. وقع حادث مماثل وتم تصويره على شريط فيديو في عام 2018، عندما لم تتمكن إحدى طائرات النقل هذه من دفع معدات الهبوط الأمامية واضطرت إلى لمس الأرض كما في الحالات السابقة.