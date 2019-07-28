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10:49 28 يوليو/ تموز 2019
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    الوقاية من مرض السكري

    الابتعاد عن تلك الأطعمة يحاصر "القاتل الأشهر"

    Youtub/cnr
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    كشفت دراسة علمية حديثة أن الامتناع عن تناول أطعمة معينة يمكنه أن يحاصر ويمنع ظهور "القاتل الأشهر" في العالم حاليا.

    ونشر موقع "ويب ميديكال" مراجعة بحثية كشفت أن من يتبعون ويلتزمون بنظام غذائي نباتي، يكونوا أقل عرضة في الإصابة بالسكري من الدرجة الثانية، الذي يوصف بأنه "القاتل الأشهر" للبشر حاليا.

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    © Fotolia / Bogdanhoda
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    وأظهرت المراجعة البحثية بيانات نحو 9 دراسات طبية شارك فيها 307 ألف و99 شخصا، بنيهم 23 ألف و544 شخصا مصابين بالسكري من الدرجة الثانية، على مدى يتراوح ما بين عامين إلى 28 عاما، أن الالتزام بنظام غذائي يعتمد على الأطعمة النباتية يكونون الأقل عرضة للإصابة بالسكري.

    وكتب الباحثون في دورية جاما للطب الباطني، أن من يحرصون على اتباع الأنظمة الغذائية النباتية بمختلف أنواعها كانوا أقل عرضة للإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 23%، مقارنة بمن تناولوا الكميات الأقل من الوجبات النباتية.

    وقال تشي سون، كبير الباحثين في الدراسة والباحث في كلية تي.إتش تشان للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد، ومستشفى بريغهام آند ويمن في بوسطن: "الأنظمة النباتية يمكن أن تحسن عملية التمثيل الغذائي، وتحد من خطر الإصابة بالسكري بطرق عديدة من بينها درء زيادة الوزن وتحسين حساسية الإنسولين وتقليل الالتهابات وغيرها من الآليات".

    ويمكن لمن يحرصون على تناول الوجبات الصحية المكونة من نباتات بالأساس الحد من خطر إصابتهم بالسكري، حتى إذا لم يكونوا ممن يلتزمون بالأنظمة النباتية بصرامة، سواء تلك التي تكتفي بمنع تناول اللحوم والدواجن والأسماك أو من يمتنعون أيضا عن تناول المنتجات الحيوانية كالألبان والبيض.

    وقال سون في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن هؤلاء قد لا يستفيدون كثيرا إذا كان غذاؤهم يحتوي على الكثير من البطاطس المقلية والخبز الأبيض والأرز الأبيض.

    وأضاف "ما يأكله النباتيون على وجه التحديد أمر مهم، وبناء على هذا، ينبغي التأكيد على أهمية استهلاك الأطعمة الصحية النباتية التي لا تخضع للمعالجة على الإطلاق أو تُعالج بالحد الأدنى كالفواكه والخضراوات الطازجة والمكسرات والحبوب الكاملة".

    ويعد السكري من النوع الثاني، هو الأكثر شيوعا في العالم، لذلك يوصف بأنه "القاتل الأشهر"، ويرتبط دوما بالبدانة وكبار السن، وتحدث الإصابة به عندما تنخفض قدرة الجسم على استخدام أو إفراز ما يكفي من هرمون الإنسولين لتحويل السكر في الدم إلى طاقة.

    وعادة ما ينصح الأطباء مرضى السكري باتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات ويشمل الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة إلى جانب القليل من الدواجن والأسماك.

    ويحث الأطباء المرضى أيضا على تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والابتعاد عن تناول الكثير من اللحوم الحمراء أو اللحوم المصنعة.

    وقالت سامانثا هيلر، خبيرة تغذية في مركز لانغون الطبي التابع لجامعة نيويورك والتي لم تشارك في الدراسة: "إضافة المزيد من النباتات الكاملة كالبروكلي والفول الأخضر والكينوا وزيت الزيتون البكر واللوز والتوت إلى نظامنا الغذائي وسيلة رائعة للتحكم في السكري من النوع الثاني وضبط الوزن".

    وأضافت هيلر في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة "رويترز": "الأطعمة الغنية بالألياف بشكل أكبر تكون مفيدة لبكتيريا الجهاز الهضمي وتحسن الوظائف الهضمية وحساسية الإنسولين، وتساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم".

    وتابعت "من المهم تذكر أن الأطعمة الصحية، ولو كانت على مستوى وجبة واحدة، تحدث فارقا".

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    الكلمات الدلالية:
    الطعام النباتي, الغذاء النباتي, نظام غذائي, مرضى السكري, مرض السكري, السكري
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