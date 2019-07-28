إذا كنت منزعجا من التصميم الجديد.. بالخطوات كيف تستعيد "تويتر" القديم

لم يلق التصميم الجديد لموقع التغريدات "تويتر"، استحسان بعض مستخدميه، ولكن بالنسبة لهؤلاء الممتعضين، فإن هناك فرصة لهم لاستعادة الواجهة القديمة بكل سهولة.

واعتمد "تويتر" في تصميم واجهته الجديدة، على بعض العناصر الموجودة في التصميم الخاص بتطبيق على الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي اعتبره بعض المغردين أنه لن يكون لطيفا على المدى الطويل.

ولكن كشف موقع "ذا فيرج" التكنولوجي ، وجود عدد من التقنيات لاستعادة الشكل القديم لـ"تويتر" الخاص بسطح المكتب، وأكثرها شيوعا هو حذف بعض ملفات تعريف الارتباط من المتصفح، وتنقية ذاكرة التخزين المؤقت، وذلك لكي يوهم المستخدم "تويتر" بأنه يستخدم متصفحا قديما للغاية لعرض الواجهة الجديدة، لكن كيفية إعداد الرجوع إلى الواجهة القديمة تتطلب عدة أدوات ضرورية يحسنها المختصون وليس العامة.

ولحل هذه المشكلة، فقد قام المطورون بإنشاء ملحقات يمكنها القيام بجميع الأعمال نيابة عنك لحل هذه المشكلة، من دون الحاجة إلى القيام بأي شيء آخر غير تثبيت الإضافة على متصفحك.

بالنسبة إلى متصفح "فايرفوكس"، ستحتاج إلى تحميل الإضافة GoodTwitter. وبمجرد تثبيته، ما عليك سوى تحديث صفحة "تويتر" لرؤية التصميم الجديد يختفي لصالح القديم.

بالنسبة إلى "غوغل كروم"، ستقوم بتحميل ملحق Old Twitter Layout. بالعمل على نفس المبدأ، ولا تتطلب الإضافة أي جهد منك، باستثناء تحديث صفحة "تويتر".

وإذا كانت هاتان الإضافتان تعملان في الوقت الحالي، فهذا لا يعني أن شركة "تويتر" سوف لن تقوم بإجراء بعض التعديلات لوضع حد للممارسة وإجبار المستخدمين على استخدام واجهتهه الجديدة.

وكانت شركة "تويتر" أطلقت تصميما جديدا كليا لمنصتها الخاصة بنسخة سطح المكتب، في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري، والتي أتاحت فيها مزايا وتقنيات فريدة.

Twitter desktop redesign adopts some of its mobile app’s best features https://t.co/mVUtnYoXQK pic.twitter.com/q5R2Gw3p2y — The Verge (@verge) July 15, 2019

وأوضحت "تويتر" أن التصميم الجديد اعتمدته، بعدما حصلت على آلاف الاستجابات حوله من المستخدمين، بعدما اختبرت طوال الفترات الماضية عددا من التصميمات.

ويتضمن التصميم الجديد لتويتر مساحة بيضاء أوسع من النسخة السابقة، مع مساحة أقل من المساحات الرمادية.

وتظهر في تصميم تويتر، تغريدات المستخدمين في منتصف الصفحة الرئيسية، بدلا من ظهورها على الطرف العلوي من الصفحة بجانب التنبيهات والقوائم، وملف المستخدم في النسخة القديمة.

ولكن أبرز الخيارات الجديدة، هو طرح تقنية جديدة أطلقت عليها " Explore"، التي تعرض أبرز التغريدات والهاشتاغات الرائجة.

ويعرض التصميم الجديد من تويتر أيقونة جديدة تعرض مقاطع الفيديو الحية، والمحتوى المناسب للمستخدم حسب مواقعهم الجغرافية.

ونقل تصميم تويتر الجديد "التغريدات الرائجة" إلى الجانب الأيمن بدلا من الأيسر، كما تم تعديل خدمة الرسائل، ليتمكن المستخدمون من رؤية المحادثات السابقة للمستخدمين الآخرين وإرسال الرسائل من الصفحة ذاتها بدلا من وجوب التنقل بين نافذتين منفصلتين.

كما أضافت "تويتر" خيارات لإضافة أشكال وألوان متنوعة للموقع، وخيارين جديدين لـ"الوضعية المظلمة"، أحدهما أطلقت عليه اسم "DIM" أو "خافت" بخلفية زرقاء رمادية، والخيار الثاني "Lights Out" أو "إطفاء الأنوار"، التي تتحول الخلفية إلى اللون الأسود.

ووضعت "تويتر" خيارا للمستخدمين، بحيث يختاروا إذا التصميم الجديد سيعجبهم أم لا.