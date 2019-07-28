الموت يغيب صاحبة صوت "ميني ماوس" عن 75 عاما

أعلنت شركة "ديزني" الأمريكية عن وفاة روسي تايلور التي ظلت تؤدي صوت الشخصية الكرتونية الشهيرة "ميني ماوس" حبيبة "ميكي ماوس" لأكثر من 3 عقود

وقال بوب إيغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "والت ديزني"، في بيان إن "ميني ماوس فقدت صوتها بوفاة روسي تايلور"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتوفيت "تايلور" في غلينديل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الجمعة، لكن لم تعلن الشركة عن أسباب وفاتها.

Never was there a more perfect piece of casting than #RussiTaylor as the voice of Minnie mouse. The sweetness and enthusiasm were genuine… And she and her late husband Wayne Allwine (who voiced Mickey) were a match made in heaven. #MinnieMouse #RestInPeace pic.twitter.com/IjfRL1eBOi — Leonard Maltin (@leonardmaltin) July 28, 2019

وتابع "إيغر": "لأكثر من 30 عاما، عملت ميني ماوس مع روسي تايلور سويا للترفيه عن الملايين حول العالم، وهي شراكة جعلت من ميني رمزا عالميا وروسي أسطورة ديزني المحبوبة من قبل المعجبين في كل مكان".

وقال بوب إيغر: "نشعر بالارتياح لعلمنا أن عمل روسي تايلور سيستمر في الترفيه والإلهام للأجيال القادمة".

وكان وقع الاختيار على روسي تايلور لتجسيد صوت "ميني ماوس"، من بين مجموعة ضمت 200 مرشحة، خاضوا اختبارات في عام 1986.

وتزوجت روسي تايلور من واين ألين، مؤدي صوت "ميكي ماوس" عام 1991، الذي توفي عام 2009.

وقدمت "تايلور" بصوتها أكثر من شخصية كرتونية، منها مارتن برنس والتوأم شيري وتيري في مسلسل "عائلة سمبسون، ولكن كانت "ميني ماوس" المفضلة بالنسبة لها.