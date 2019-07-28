تغريدة جديدة من علا الفارس تعلق فيها على شائعة خطيرة بحقها

علقت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، على شائعة خطيرة بحقها، والتي تم تداولها في الفترة الأخيرة.

وغردت "الفارس"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بشأن شائعة وفاتها إثر تعرضها لوعكة صحية: "كل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها؟! وتأليفة من عجائب مدعي الإعلام والصحافة، ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب والافتراء".

كُل يوم أسمع عن نفسي قصة لا أعرفها ؟! وتأليفه من عجائب مُدعي الإعلام و الصحافة ومن يبحثون عن المشاهدات واللايكات مقابل الكذب و الإفتراء .. اليوم يقدمون لي التعازي وانا على قيد الحياة يا سلام ... لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي .. pic.twitter.com/w2QjXlP8Gs — Ola Al Fares (@OlaAlfares) July 27, 2019

وأضافت الإعلامية الأردنية: "اليوم يقدمون لي التعازي وأنا على قيد الحياة يا سلام... لا تخافوا الله فينا بل في أمهاتنا وعائلاتنا فلا ذنب لهم لتحمل قرفكم اللامتناهي".

وكان آخر ظهور لعلا الفارس كان في 5 يوليو/تموز الجاري، خلال احتفالها بزفاف شقيقها.

وانضمت علا الفارس إلى شبكة "بي إن" القطرية، بعدما أعلنت مغادرتها محطة "إم بي سي" السعودية، في شهر فبراير/شباط، وذلك بعد تعاون معها استمر 15 عاما.

وكانت علا الفارس أثارت جدلا في العام الماضي 2018، بسبب تغريدتها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، أثناء عملها كمذيعة في محطة "إم بي سي" السعودية، تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وغردت الفارس قائلة: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا… الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس".

وأثارت تغريدة علا الفارس وقتها، ضجة واسعة على موقع "تويتر"، إذ اتهمها مغردون بأنها "أساءت" إلى السعودية.

وكانت الفارس قد ظهرت، في أواخر شهر مارس/ آذار، عبر مقابلة مع "فرانس 24"، لتؤكد أن تغريدتها المسيئة للسعودية تم فهمها بشكل خاطئ، وإنها كانت "مزحة".

وقالت الفارس في المقابلة، إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأضافت أنها لم تتحدث عن الموضوع، لإيمانها بمقولة "أميتوا الباطل بالسكوت عنه".

وتقدم علا الفارس عبر فضائية "بي إن دراما" القطرية، برنامج يحمل اسم "مع أو ضد"، والذي عرض ابتداء مع أول أيام عيد الفطر.