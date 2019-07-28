مع الصبر فرج... فيديو على تويتر يثير "جنون" المستخدمين

ويظهر على مقطع الفيديو، فنانة أسترالية تدعى بولينا برايت وهي تلون مستطيلا مكتوب ضمنه "صبري"، ببطء شديد.
وطريقة التلوين هذه تهدئ وحتى تثير الإدمان، لكن عليكم أن تكتشفوا بأنفسكم فيمكن أن تصيبوا بالجنون عند رؤية نهاية هذا الفيديو.
i’ve never gotten so mad over a video pic.twitter.com/TxX08C8djY— 𝕒𝕟𝕘𝕖𝕝𝕒 (@Iilqueer) July 24, 2019
وعلقت بولينا برايت، بأن هذه العملية تهدف لتنمية الشعور بالصبر لكن من جهة أخرى الفيديو يعبر عن حالة النفاد من الصبر، فعندها تمحى الحدود فلا شيء يوقفك.
وأضافت، أعلم أن كلكم تكرهونني، لكن حسنا عندما يحصل المنشور على 100 ألف لايك سأعيد تصوير الفيديو.
We could watch r/OddlySatisfying marker videos all afternoon. 🤤 https://t.co/bQqQdI9c3S pic.twitter.com/35gcVXH0p1— Reddit (@reddit) July 23, 2019
وهذا فيديو آخر إن كنتم تريدون الإحساس بالهدوء.
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