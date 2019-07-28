مع الصبر فرج... فيديو على تويتر يثير "جنون" المستخدمين

قام مستخدم تويتر " Iilqueer" بنشر مقطع فيديو أثار جنون الكثيرين، ولا يتضمن الفيديو على أي عنف أو إهانة.

ويظهر على مقطع الفيديو، فنانة أسترالية تدعى بولينا برايت وهي تلون مستطيلا مكتوب ضمنه "صبري"، ببطء شديد.

وطريقة التلوين هذه تهدئ وحتى تثير الإدمان، لكن عليكم أن تكتشفوا بأنفسكم فيمكن أن تصيبوا بالجنون عند رؤية نهاية هذا الفيديو.

i’ve never gotten so mad over a video pic.twitter.com/TxX08C8djY — 𝕒𝕟𝕘𝕖𝕝𝕒 (@Iilqueer) July 24, 2019

وعلقت بولينا برايت، بأن هذه العملية تهدف لتنمية الشعور بالصبر لكن من جهة أخرى الفيديو يعبر عن حالة النفاد من الصبر، فعندها تمحى الحدود فلا شيء يوقفك.

وأضافت، أعلم أن كلكم تكرهونني، لكن حسنا عندما يحصل المنشور على 100 ألف لايك سأعيد تصوير الفيديو.

وهذا فيديو آخر إن كنتم تريدون الإحساس بالهدوء.