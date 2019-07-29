بالصور.. ظهور نادر لنجل فاروق الفيشاوي الآخر في عزائه

شهد عزاء الممثل المصري، فاروق الفيشاوي، الذي أقيم أمس الأحد في مسجد الشرطة، في مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة المصرية، حضور عدد كبير من الفنانين.

وفي ظهور نادر له، حضر عمر النجل الآخر للراحل فاروق الفيشاوي، عزاء والده، وهو الشقيق الأصغر للفنان أحمد الفيشاوي.

وعكس شقيقه أحمد، فإن عمر الفيشاوي يفضل أن يعيش بعيدا عن الأضواء، وكان والده فاروق الفيشاوي يصفه بأنه "عاقل وحكيم ومتزن" في تصرفاته، أكثر من شقيقه الأكبر أحمد الفيشاوي.

وكان آخر ظهور إعلامي لعمر الفيشاوي خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، على فضائية "سي بي سي" المصرية، أثناء استضافتها لوالده في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أعلن عن إصابته بالسرطان.

وكان من أبرز الحاضرين لعزاء فاروق الفيشاوي، أحمد السقا، عماد رشاد، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، فيفي عبده، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والمخرج محمد النقلي.

كما حضر العزاء الفنانون محمد صبحي، إنجي المقدم، أحمد بدير، كمال أبو رية، والمنتجان أحمد السبكي، ومحمود شميس، الشاعر أيمن بهجت قمر، إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، والمخرج كريم السبكي، وإلهام شاهين.

وحضر أيضا الفنانون نبيل الحلفاوي، هادي الجيار، هانى مهنى، أشرف زكي، إيهاب فهمي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، ودرة، والمخرجان يسري نصر الله، وعمر عبدالعزيز، والمنتج محمد العدل، عزت العلايلي، دلال عبدالعزيز، وعلاء مرسي، والإعلامي طارق علام.

وغاب الفنان عادل إمام عن حضور العزاء، فيما حضر نجله الأصغر، الممثل محمد إمام للعزاء.

ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز 67 عاما، صباح يوم الخميس الماضي، داخل أحد مستشفيات الدقي بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تراجعت حالته بشكل كبير بعد توقف وظائف الكبد تماما.

وشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحرص عدد كبير من الفنانين على التواجد بجوار زوجته الفنانة سمية الألفي وابنه أحمد لمواساتهما.