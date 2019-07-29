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14:08 29 يوليو/ تموز 2019
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    "كلام حقير".. ابنة نور الشريف تنفي ما نسب إليها من حديث عن فاروق الفيشاوي

    © AFP 2019 / STRINGER
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    نفت ابنة الفنان المصري الراحل، نور الشريف، ما نسب إليها من حديث، بعد حضورها عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، أمس الأحد.

    وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمحادثة منسوبة لمي نور الشريف مع أحد الأشخاص، أساءت خلالها لفاروق الفيشاوي.

    الممثل المصري فاروق الفيشاوي يتوسط نجله أحمد الفيشاوي وزوجته السابقة سمية الألفي
    © Photo / Facebook/ fishawyofficial
    أحمد الفيشاوي ينشر آخر صورة مع والده قبل وفاته
    وتوضح المحادثات المتداولة، أن مي قالت عن عزاء الفيشاوي: "بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف.. ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه".

    وتسببت هذه المحادثات في تعرض مي نور الشريف لهجوم شديد عليها.

    ولكن أكدت مي نور الشريف، في رسالة مصورة لها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" خلال، أنها لم تقل ذلك، وأن الحساب الذي ظهر في المحادثة مفبرك ولا يمت لها بصلة، وأوضحت أن حسابها موثق، ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء، وأن أي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه.

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    #مي_نور_الشريف #مي_نورالشريف مي مالهاش اى اكونت غير الاكونت بتاعها الموثق بالعلامه الزرقا واى شات مش موجود فيه علامه زرقا يبقي مش مي حتى لو باسمها وصورتها وكفايه ظلم لحد كدا مي انسانه محترمه وفي واحد مجنون ومتخلف قاصد يكرهه الناس فيها وبيستغل اى ظرف عشان يعمل كدا ولذلك استغل عزاء الراحل فاروق الفيشاوي وعمل شات زي اللى اتنشر ارجوكو اتاكدوا الاول قبل ماتظلمو الناس سواء مي او غيرها

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    وتابعت: "الكلام الحقير الذي كتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي الإنسان اللي كتب كده حقير وده إهانة له وإهانة لي.. فأرجوكم من يشير كلام فارغ زي ده يبقى حرام عليه".

    ورحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر ناهز 67 عاما، صباح يوم الخميس الماضي، داخل أحد مستشفيات الدقي بعد صراع مع مرض السرطان، حيث تراجعت حالته بشكل كبير بعد توقف وظائف الكبد تماما.

    وشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحرص عدد كبير من الفنانين على التواجد بجوار زوجته الفنانة سمية الألفي وابنه أحمد لمواساتهما.

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