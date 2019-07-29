بالفيديو.. أول متحف سعودي تحت الماء

أنشأ مجموعة من الغواصين، أول متحف تتم إقامته تحت الماء، في المملكة العربية السعودية.

ويقع المتحف في منطقة شاطئ نصف القمر، بشرق السعودية، ويحتوي على نماذج مصغرة لمعالم الخليج، وأبرزها برج خليفة في دبي وأبراج الكويت، بحسب فضائية "العربية".

كما يضم المتحف قرية للأسماك، تم إقامتها من قبل فريق من الشباب والبنات المتطوعين بالمملكة.

وعن مكونات المتحف الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، يقول مازن البشير، المشرف على فريق الغواصين: "نحن نعشق الغوص، واتفقنا على الاهتمام بساحل الدمام، فنشأت فكرة إنزال قطع من الفايبر تم تصميمها على أشكال معالم الخليج كبرج خليفة والفيصلية والمملكة وخنجر عمان وبرج الكويت والبحرين والأهرامات، وغيرها من القطع التي تساعد في إحياء البيئة البحرية".

وتابع: "الفريق يتكون من غواصين وغواصات، وتم تقسيم العمل ما بين التخطيط والتصميم والتنفيذ والتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل إنزال هذه القطع، فتم تأمين سيارات وطائرة وأصداف كبيرة، يتجمع حولها الأسماك، ويستمتع الغواصون بالسباحة معها وإطعامها دوريا، وهذه الجهود شهدت تكاتفا من جهات حكومية كحرس الحدود والأمانة وهيئة الرياضة، وعدد من الشركات الخاصة الداعمة للحياة البحرية".

كما تمنت الكابتن، رحاب عباس، أن يتم تكثيف المراكز المتخصصة التي تساهم في إحياء جانب مختلف للترفيه، خاصة أن المنطقة الشرقية تعتبر في قلب الخليج العربي، بحسب قولها.