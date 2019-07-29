تصرف غريب... هكذا انتقم هندي من ثعبان عضه

في تصرف غريب، قرر مواطن هندي أن ينتقم من ثعبان عضه بطريقة غير متوقعة بالمرة.

قال والد الرجل، إن ابنه انتقم لنفسه، وعض الثعبان وقتله، وفقا لـ"رويترز".

وقال الأب، بابو رام، إن ابنه، راج كومار، كان مسترخيا في منزله يستمتع بشراب، أمس الأحد، عندما تسلل الثعبان إلى منزله في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد ولدغه.

وأضاف الأب "الثعبان عضه، وفي المقابل عض هو الثعبان وقطعه بأسنانه ومزقه إربا".

When a snake bit a Indian. https://t.co/OGYSiWGJ5r — Daya Chowdry (@dayaachowdry) July 29, 2019

ونقلت الأسرة الرجل إلى مستشفى، وقالت وسائل إعلام إن حالته حرجة.

وذكرت تقارير أن الثعبان الذي لدغه من نوع ثعبان الجرذان الذي يعتبره الخبراء غير سام عادة.

وقال إن. بي. سينغ طبيب راج كومار "هذا غريب بالتأكيد".

وأضاف "رأيت أناسا يأتون مصابين بلدغة ثعبان، لكنني لم أر من قبل شخصا عض ثعبانا ثم أحضره معه في كيس".

وقام السكان لاحقا بحرق الثعبان.