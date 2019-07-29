بعد الغناء بالصيني... شريهان توجه رسالة لحسين الجسمي

وجهت الفنانة المصرية، شريهان، رسالة إلى المطرب الإماراتي، حسين الجسمي.

وعبرت شريهان، عن إعجابها الشديد، بـالجسمي وأدائه الفني، وذلك بعد مشاهدتها لمقطع فيديو، ظهر فيه مجموعة شباب صينيين، وهم يؤدون أغنية "بشرة خير" باللغة العربية.

وشاركت شريهان مقطع فيديو غناء الشباب الصينيين، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت عليه: "مبدع فنيا وإنسانيا، وعلم جميل لفنه وشعبه وبلاده".

من ناحيته، رد حسين الجسمي على إشادة شريهان به، قائلا لها: "من ذوقك وممنون جدا.. الله يحفظكم ويسعدكم".

من ذوقك وممنون جداً .. الله يحفظكم ويسعدكم ♥️💕 — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) July 29, 2019

يشار إلى أن أغنية "بشرة خير"، من غناء حسين الجسمي، وألحان عمرو مصطفى، وكلمات أيمن بهجت قمر.

وتم تقديم الأغنية خصيصا لحث المواطنين المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2014.