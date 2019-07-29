نوكيا تطرح هاتفا جديدا بمواصفات غير مسبوقة "قريبا"

تستعد شركة "نوكيا" لطرح هاتف جديد، قبل نهاية العام الجاري، سيكون بمواصفات غير مسبوقة، ويعد ضمن هواتف الجيل الخامس.

قال موقع " نوكيا بور يوزر "، إن شركة نوكيا، كشفت عن هاتف جديد سيطرح بالسوق قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه سيكون منافسا جديدا، لهواتف الجيل الخامس

وذكر الموقع، أن الهاتف سيكون نسخة جديدة من هواتف "بيورفيو"، التي تنتجها نوكيا خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه سيكون نافذة الشركة نحو هواتف الجيل الخامس، بما يمتلكه من قدرات جديدة، أبرزها وجود خمس كاميرات خلفية بجودة عالية، إضافة إلى امتلاكه معالج "كوالكوم" حديث "سناب دراجون 855".

ولفت الموقع إلى أن الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس، إضافة إلى أنه يعمل بنظام "أندرويد الجديد Q".

وتمتاز شبكة الجيل الخامس، التي يدعمها الهاتف، بسرعة تصل إلى 20 غيغا بت في الثانية الواحدة، مما يعني أنه يمكن المستخدم من تحميل فيلم بدقة كبيرة خلال لحظات.