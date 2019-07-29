بسبب أغنية... زفاف في دولة عربية يتحول لمجزرة ومقتل المطرب (فيديو)

تحول حفل زفاف إلى مجزرة قتل خلالها ثلاثة أشخاص وجرح ثلاثة آخرون بسبب أغنية في محلة الفيضة في يونين قضاء بعلبك بلبنان.

فوفقا لصحيفة "البيان"، وقع الحادث بعد منتصف الليل خلال حفل زفاف جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار.

وأشارت المعلومات إلى أن الخلاف نشب على خلفية أغنية في حفل الزفاف.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان علي ياسين وهو يغني في حفل زفاف قبيل وقوع الحادث الذي تسبب بمقتله هو وشقيقه ومطلق النار.

قام المطرب بغناء "موال" لم يعجب الشاب طالب زعيتر الذي أطلق النار على المطرب وشقيقه، الأمر الذي دفع بآخرين إلى إطلاق النار عليه وقتله.