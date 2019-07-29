بسبب أغنية... زفاف في دولة عربية يتحول لمجزرة ومقتل المطرب (فيديو)

فوفقا لصحيفة "البيان"، وقع الحادث بعد منتصف الليل خلال حفل زفاف جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار.
وأشارت المعلومات إلى أن الخلاف نشب على خلفية أغنية في حفل الزفاف.
وصول جثماني الشقيقين علي وعباس ياسين الذين قُتلا امس بـ #إشكال_يونين الى بلدتهم #نبحاhttps://t.co/8Fp2aWfyMa— nbnlebanon (@nbntweets) July 28, 2019
🇱🇧 pic.twitter.com/uGBoasuaTN
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان علي ياسين وهو يغني في حفل زفاف قبيل وقوع الحادث الذي تسبب بمقتله هو وشقيقه ومطلق النار.
قام المطرب بغناء "موال" لم يعجب الشاب طالب زعيتر الذي أطلق النار على المطرب وشقيقه، الأمر الذي دفع بآخرين إلى إطلاق النار عليه وقتله.
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