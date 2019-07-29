مراهق يفوز ببطولة العالم في "فورتنايت" ويحصد 3 ملايين دولار (فيديو)

نجح مراهق أمريكي في الفوز ببطولة كأس العالم للعبة "فورتنايت" الإلكترونية، ليحصل على مكافأة قيمتها ثلاثة ملايين دولار.

وتعد البطولة من أضخم بطولات العالم في الألعاب الإلكترونية، من حيث المشاركة بعدما تقدم للاشتراك بها 40 مليون لاعب من أنحاء العالم، وتنافسوا خلال عشرة أسابيع.

وصعد 100 لاعب لنهائي البطولة، حتى تمكن كايل جيرسدوف، صاحب الـ16 عاما، من التتويج بها.

وجاء في المركز الثاني، صبي بريطاني يدعى جادين أشمان، وقد فاز بنحو 1.1 مليون دولار.

وتتمثل قواعد المسابقة بأن يتم إنزال 100 لاعب على جزيرة تحتوي على أسلحة ومعدات خاصة، وعلى اللاعبين تصفية بعضهم حتى بقاء آخر شخص على الجزيرة.