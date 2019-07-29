شركة ألمانية تكشف عن ماوس ألعاب جديد بصفات مدهشة 

كشفت شركة ألمانية، عن ماوس (فأرة) ألعاب جديد بخمسة أزرار، قابلة للبرمجة، مع العديد من العناصر القابلة للاستبدال.

قال موقع "موفيزجيم آند تيك" إن شركة "سنيك بايت" الألمانية، كشفت عن فأرة الألعاب، الجديدة بغطاء قابل للتخصيص، مشيرا إلى أنها مكونة من غطاء ثان، قابل للتخصيص.

وأشار إلى أنه يمكن للمستخدم تمييز فأرة الألعاب بشعاراته الخاصة.

ولفت الموقع إلى أن فأرة "سنيك بايت" الجديدة تمتاز بوضع ضبط "DPI" بـ7 مراحل حتى 16000 نقطة في البوصة.

ويضاف إلى ذلك إضاءة "RGB" القابلة للتخصيص حسب الحاجة، إضافة إلى مقابض مطاطية و5 أزرار قابلة للبرمجة.

ويوجد منها 3 أوزان مع عناصر انزلاقية قابلة للاستبدال، بحسب الموقع، الذي أوضح أن "سنيك بايت" لم تفصح عن موعد طرح وأسعار فأرة الألعاب الجديدة.

يذكر أن شركة شاركون الألمانية، أطلقت أول فأرة لاسلكية مخصصة لعشاق الألعاب، وأوضحت أن الفأرة، التي تحمل اسم "Skiller SGM3" الجديدة، أبعادها "39 ×67" مم، ولا يتعدى وزنها 110 غرامات.