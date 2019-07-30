مسافر قادم من الكويت يفاجئ السلطات الأمريكية بـ"قاذف صواريخ" كتذكار

فاجئ مسافر قادما من الكويت السلطات الأمريكية بمطار بالتيمور الدولي، أمس الاثنين، بحيازة جهاز قاذف صواريخ محمول ضمن حقائبه.

ونشرت المتحدثة باسم هيئة تأمين النقل، ليزا فاربستين، على "تويتر" صورة لقاذف الصواريخ، قالت إنه تم مصادرته من أحد المسافرين القادمين من الكويت، وهو الجهاز من صنع مجمع "رايتيون" الأمريكي.

وجاء في تفاصيل التغريدة أن "القاذف من نوع "AGM-176 Griffin"، يستخدم لإطلاق صواريخ شديدة الانفجار ويبلغ مداها 5.5 كيلومتر، ويمكن إطلاقها من الأرض والسفن والطائرات".

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG — TSAmedia_LisaF (@TSAmedia_LisaF) July 29, 2019

والطريف في الأمر أن المسافر قال إنه قد جلب الجهاز معه كنوع من التذكار، لتقوم السلطات الأمريكية بمصادرة الجهاز والإفراج عن المسافر الذي تابع طريقه الى تكساس حيث يعيش.