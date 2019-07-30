محامي سعودي يعتذر لناشطة عراقية بعد أن أخطأ في حق زوجها

تقدم محامي سعودي بالاعتذار إلى ناشطة عراقية بعد أن أخطأ في حق زوجها على الهواء مباشرة.

وكان نقاش حول الحياة الزوجية، أداره المذيع جعفر عبد الكريم في الحلقة الأولى من برنامج "جعفر توك" على شبكة DW، احتد بين الناشطة العراقية موج والمحامي السعودي يوسف، حول "تعدد الزوجات".

واتهم المحامي السعودي، زوج الناشطة بالبرود الجنسي، وهو ما رفضته، وتدخل المذيع مطالبا المحامي السعودي بالاعتذار، وهو ما تم بالفعل من أجل استكمال الحلقة.

وحسب الشكبة يتناول برنامج "جعفر توك" الجديد والذي يحمل شعار"الاختلاف بداية الحوار" "أهم المواضيع التي تمس المجتمعات العربية بتنوع أطيافها واختلاف أعمارها، مستعرضا في ذلك الآراء المتباينة ووجهات النظر المختلفة. وبذلك ينتهي برنامج شباب توك" الذي قدمته الشبكة لسنوات وحاز على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية.