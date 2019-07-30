فنانة مصرية عن سارقة مجوهراتها بقيمة 5 ملايين جنيه: مستعدة أسامحها في هذه الحالة

كشفت الممثلة المصرية، شيرين سيف النصر، ملابسات واقعة سرقة مجوهراتها بقيمة 5 ملايين جنيه، على يد صديقتها خلال الأيام الماضية.

وقالت "سيف النصر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، أمس الاثنين، على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه في يوم الواقعة، كانت تشاهد مباراة الأهلي برفقة صديقتها منذ الطفولة، التي كانت تستعير منها حقيبة، وطلبت منها إعادتها إلى مكانها، فوافقت شيرين على الفور، ولدى خروجها من غرفة الملابس الخاصة بشيرين قالت لها إنها تعرضت للسرقة.

وعلى الفور، أبلغت شيرين سيف النصر مدير أعمالها بالواقعة، الذي بدوره اتصل بالشرطة للإبلاغ عن الواقعة، وانتقل فريق من المباحث إلى المنزل، وبعد التفتيش اصطحب مدير أعمالها وصديقتها إلى قسم الشرطة.

وأضافت الممثلة المصرية، إنهم فوجئوا في اليوم التالي بأن الجواهرجي الخاص بصديقتها، أخبرهم بأنها باعت له غويشة بمبلغ 70 ألف جنيه، ولحسن الحظ كانت شيرين لديها صور للمجوهرات الخاصة بها، فتعرفت عليها على الفور.

وأشارت شيرين إلى أن صديقتها زورت 4 عقود، واتفقت مع الجواهرجى بتقليد 4 سلاسل، مضيفة أن صديقتها كانت على علم بكلمة المرور الخاصة بحقيبة مجوهراتها التي تحتوي على مجوهرات تقدر بـ 5 ملايين جنيها.

وقامت نيابة جنوب الجيزة بتوجيه الإتهام لصديقة شيرين سيف النصر، وتم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت شيرين بأنها على استعداد لمسامحتها في حال أن أعادت المجوهرات إليها.

وعند سؤال عمرو أديب لها في البرنامج، إن كانت تنوي العودة إلى الأضواء مرة أخرى، أجابته شيرين سيف النصر بأنها تقرأ حاليا العديد من سيناريوهات الأعمال الفنية المعروضة لها لكي تعود من خلال إحداها قريبا.

ونالت شيرين سيف النصر شهرتها، خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أعمالها الفنية، مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وفيلم "النوم في العسل"، أمام الفنان المصري، عادل إمام.