الموت يغيب إعلامي سعودي شهير

غيب الموت المذيع السعودي السابق، محمد الرشيد العثمان، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ71 عاما.

وكان "العثمان" مشهورا على المستوى الإعلامي في المملكة العربية السعودية، خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ونال محمد الرشيد العثمان شهرته من إعداد وتقديم البرامج المختلفة، كما أنه شارك في تغطية مناسبات رسمية هامة، وقرأ نشرات الأخبار، ومن أشهر البرامج التي قدمها الراحل: "ونّة قلب"، و"ستوديو رقم 1".

اللهم أغفر له ورحمه وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان إنه على كل شيء قدير.

عملنا معا سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون، وكان نعم الزميل أدباً وتعاملاً، وحسن أداء.

رحمك الله أبا خالد https://t.co/AgtZrX4diH — عبدالرحمن الهزاع (@AALHAZZAA) July 29, 2019

ونعى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق، عبدالرحمن الهزاع، وفاة الرشيد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

وغرد "الهزاع" عن الراحل محمد الرشيد العثمان: "عملنا معا سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون، وكان نعم الزميل أدباً وتعاملاً، وحسن أداء، رحمك الله أبا خالد".