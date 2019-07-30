تعرف على الـ"دي جي" الأعلى أجرا في العالم

واحتل المركز الأول ثنائي الـ"دي جي" الأمريكي "ذا شينسموكرز" المكون من الموسيقيين أندرو تاغارت و أليكس بول بأجر يبلغ 46 مليون دولار .

وحصل على المركز الثاني المنتج مارشميلو بأجر 40 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أن دخله قد تضاعف منذ العام الماضي، وأصبح مقيما في نادي كاوس الكبير الجديد في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الاسكتلندي كالفن هاريس، الذي تصدر يتصدر قائمة منسقي الأغاني الأعلى أجرا في العالم لست مرات على التوالي بأجر يبلغ 38.5 مليون دولار.

وشملت قائمة العشرة الأوائل ستيف أوكي (30 مليون دولار)، وديبلو (25 مليون دولار) ، وتيستو (24 مليون دولار)، ومارتن هاريكس (19 مليون دولار)، وديفيد غيتا (18 مليون دولار) ، وزد (17 مليون دولار) و ارمين فان بورين (15 مليون دولار).

وفي عام 2017 ، صنف "ذا شينسموكرز" قائمة الموسيقيين الأكثر مبيعا. وشملت القائمة أيضا إد شيران ، دريك ، ثيل سويفت ، كيندريك لامار ، إيمينيم ، برونو مارس ، ذا ويكد ، تخيل دراغونز ولينكين بارك.