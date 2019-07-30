"غالاكسي فولد" القابل للطي بالأسواق في سبتمبر

أعلنت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات عن أنها ستطرح الهاتف الذكي القابل للطي "غالاكسي فولد" في أسواق محددة في شهر سبتمبر/ أيلول، بعد معالجة مشكلات المتانة وتحسين تصميم الجهاز.

الشركة الكورية كانت قد خططت في وقت سابق من هذا العام طرح الهاتف الجديد وبسعر يصل لـ1980 دولار، إلا أن مشاكل تقنية حالت دون طرح الهاتف.

قالت سامسونغ للإلكترونيات في بيان، إن "غالاكسي فولد" سيكون مجهزا بتعزيزات إضافية لحماية الجهاز بشكل أفضل مع الحفاظ على تجربة الطي.

وتم تمديد الطبقة الواقية العليا في الشاشة إلى ما وراء الحواف، مما يجعلها جزءا لا يتجزأ من الشاشة ولا تقصد إزالتها.

وتم تعزيز الجزئين العلوي والسفلي من منطقة المفصل(hinge) بأغطية حماية مضافة حديثا، وتمت إضافة طبقات معدنية في الجزء الخلفي من الشاشة لتعزيز حماية الشاشة.

وقالت الشركة إنها قامت بتقليل المساحة بين المفصل وجسم الجهاز، وذكرت أنها عملت على تحسين المزيد من التطبيقات والخدمات لتقديم أفضل تجربة للعملاء من خلال الواجهة الجديدة.