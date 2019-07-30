تغريدات أصالة وأحلام المحذوفة قبل حظر بعضهما على "السوشيال ميديا"

في قرار مفاجئ منهما، قامت المطربتان أحلام وأصالة نصري، بحظر بعضهما عبر حساباتما على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشب خلاف حاد بين المطربتين الإماراتية والسورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أكده الإعلامي المصري، عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، أمس الإثنين، على فضائية "إم بي سي مصر"، مشيرا إلى أنه بدأ بمرض الصحفية الكويتية، فجر السعيد، وتعرضها لوعكة صحية ألزمتها المكوث في المستشفى لإجراء عملية جراحية، فقامت أصالة بكتابة تغريدة تدعم فيها فجر السعيد.

وقالت أصالة "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعاً، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها، وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي، لا أحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان فجر السعيد".

وأوضح عمرو أديب، أن الفنانة أحلام ردت على تغريدة أصالة، باعتبارها قريبة للغاية من فجر السعيد، وقالت أحلام "هذا نفس الكلام اللي دائمًا اقوله لـ فجر عنك، إنتي ما في أطيب منك، وأصيلة، وهذا سبب حبي ليكي، شكرًا على كلامك الطيب ودعائك لفجر دليل على طيب معدنك، مو غريبة عليكِ، انتي معطاءة كل خير".

ويبدو أن أصالة لا ترغب بفتح باب لا للنقاش أو حتى الجدل مع أحلام، فردت على تعليق الأخيرة وكتبت: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير... بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن... المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

ولم تستطع أحلام تمالك أعصابها، بشأن تعليق أصالة الأخير، وهو ما دفعها لحذف تعليقها وإلغاء متابعتها وحظرها من جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، قوبل تصرف أحلام بالمثل من أصالة، التي قامت هي الأخرى بحظر المطربة الإماراتية من كل وسائل التواصل الاجتماعي.