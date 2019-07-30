تظهر في سماء أمريكا… العالم ينتظر ظاهرة طبيعية مدهشة 

تشهد الولايات المتحدة والعالم، حدثا طبيعيا، مساء اليوم الثلاثاء، يمتد إلى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء، حيث تضيء السماء بالعديد من الشهب.

ذكر موقع "أكيو ويزر"، اليوم الثلاثاء، أن زخات شهب، تضيء سماء الولايات المتحدة والعالم، وتصل إلى ذروتها خلال الساعات الأولى من الصباح.

ولفت الموقع إلى أن زخات الشهب تأتي من انهمار ينشط من 3 يوليو حتى 11 أغسطس/ آب، من كل عام، مشيرا إلى أنه لا ينتج أكثر من 5 نيازك في الساعة، بينما يؤدي انهمار آخر ينشط من 12 يوليو حتى 23 أغسطس، إلى إنتاج نحو 20 شهابا في الساعة.

وأوضح الموقع أن أفضل مكان لرؤية تلك الشهب ، سيكون الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، بينما يمكن لسكان المدن الكبرى مثل مدينة نيويورك، ومحبي الظواهر الفلكية، بالبحث عن مواقع ذات سماء صافية لتكون الرؤية واضحة فيها، بصورة تمكنهم من رؤية تلك الظاهرة.

ويقول الموقع إنه ليس من المتوقع أن تكون الأماكن المضيئة، عقبة أمام رؤية الشهب، لأنها ستصل إلى أعلى مستوى لها قبل بضع ليال من القمر الجديد، في الأول من أغسطس، مضيفا: "سيبدو القمر غير مرئي من الأرض".

وتنصح وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من يريدون رؤية تلك الظاهرة، أن يكونوا في وضع الاستلقاء على ظهورهم، واصطحاب وسائل للإقامة لساعات في الأماكن المفتوحة ليلا، حتى يتمكنوا من رصد تلك الظاهرة بوضوح.