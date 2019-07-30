بالفيديو... فتاة تتعرض لموقف مفزع بسبب طائر 

تعرضت فتاة إلى موقف مفزع، خلال ركوبها إحدى ألعاب الملاهي، في أستراليا، حيث كانت اللعبة تتحرك بسرعة 115 كم في الساعة.

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، مقطع فيديو، يظهر لحظة ارتطام طائرة بوجه الفتاة، خلال ركوبها اللعبة المتحركة، التي كانت تسير بسرعة كبيرة.

Bird slams into girl's face as she rides 70mph on rollercoaster https://t.co/308olR7KZd pic.twitter.com/xQEYN0NQOV — Daily Mirror (@DailyMirror) July 30, 2019

وتقول الصحيفة، إن الفتاة ظلت تصرخ، بعد تعرضها لهذا الموقف المفزع، داخل الملاهي، بينما لم يتفلت لها صديقها في البداية، لكنه أصيب بالدهشة، بعدما شاهد الموقف.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الفتاة كانت محظوظة، واستطاعت النجاة، من الحادث خلال ركوبها إحدى الألعاب في الملاهي، بينما حقق الفيديو، الذي رصد الموقف، أكثر من 109 ألاف مشاهدة، وأكثر من 1300 تعليق، منذ نشره، الأحد.