بالفيديو... موقف محرج لرئيس حكومة المغرب أمام الملك

تعرض رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، لموقف محرج، أمس الثلاثاء، أمام العاهل المغربي، الملك محمد الخامس.

تعثر العثماني خلال حفل الاستقبال الذي نظمه العاهل المغربي بقصر "مرشان" في مدينة طنجة، بمناسبة الذكرى الـ20 لجلوسه على عرش المملكة.

كان العثماني يستعد للتقدم صوب العاهل المغربي لأجل تقديم التهاني بمناسبة احتفالات "عيد العرش"، إلا أنه تعثر فور وضع قدمه على الدرج قبل صعوده للملك.

ويحتفل العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ20 لجلوسه على العرش في 30 يوليو.

وتتزين المدن المغربية في عيد العرش بالأعلام الوطنية وتنشر الصحف المحلية تقارير عن حصيلة المنجزات خلال السنوات الماضية.

وفي 23 يوليو 1999، خلف محمد السادس البالغ من العمر حينها 35 عاما، والده الملك الحسن الثاني، الذي توفى بعد 38 عاما من حكم المغرب.

وفي 30 يوليو نصب الملك الجديد، الذي وعد بتخفيف الفقر في خطابه الأول.