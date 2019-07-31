الأرصاد الجوية: طقس الخميس شديد الحرارة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية مصر، أن طقس غد الخميس، سيكون معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

ونقلت صحيفة "الأخبار" المصرية، عن خبراء الأرصاد قولهم أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية جنوبية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة 36-25ـ والإسكندرية 32-24، وبورسعيد 32-26، وشرم الشيخ 39-26، والأقصر 42-27.