في محاولة للسيطرة على الحشود... إغلاق محطة مترو في لندن

وقررت الهيئة، اليوم الأربعاء بحسب "رويترز"، الإغلاق الموقت لمحطة نورث جرينتش لقطارات الأنفاق بسبب الازدحام.

@jubileeline why are we being evacuated from north Greenwich? Waited 25 mins due to CW fault now getting evacuated and no Intel! pic.twitter.com/LQHVmu72Qg — Ems Hays (@emsjlh) July 31, 2019

​وأبلغت السلطات الركاب في المحطة بمغادرتها لحالة طوارئ لم تحددها، وقالت متحدثة باسم الهيئة "هذا إجراء للسيطرة على الحشود".

Welcome to another episode of adventures on the tube... #northgreenwich pic.twitter.com/MWXhEMTv7z — Charlotte Grace (@CharlotteDGrace) July 31, 2019

​وقال شاهد في وقت لاحق إن الركاب يعاودون دخول المحطة، وأدى تعطل قطار في محطة "كناري وارف" إلى توقف خط يربط منطقة كناري وارف المالية بوسط لندن.

​وقالت هيئة النقل إن محطتي كناري وارف ووترلوو، وهما محطتان رئيسيتان، فرضتا قيودا على دخول الركاب بسبب الازدحام.