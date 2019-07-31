في محاولة للسيطرة على الحشود... إغلاق محطة مترو في لندن

وقررت الهيئة، اليوم الأربعاء بحسب "رويترز"، الإغلاق الموقت لمحطة نورث جرينتش لقطارات الأنفاق بسبب الازدحام.
@jubileeline why are we being evacuated from north Greenwich? Waited 25 mins due to CW fault now getting evacuated and no Intel! pic.twitter.com/LQHVmu72Qg— Ems Hays (@emsjlh) July 31, 2019
وأبلغت السلطات الركاب في المحطة بمغادرتها لحالة طوارئ لم تحددها، وقالت متحدثة باسم الهيئة "هذا إجراء للسيطرة على الحشود".
Welcome to another episode of adventures on the tube... #northgreenwich pic.twitter.com/MWXhEMTv7z— Charlotte Grace (@CharlotteDGrace) July 31, 2019
وقال شاهد في وقت لاحق إن الركاب يعاودون دخول المحطة، وأدى تعطل قطار في محطة "كناري وارف" إلى توقف خط يربط منطقة كناري وارف المالية بوسط لندن.
@TfL @jubileeline This is what people are paying hundred of pounds for each month! #northgreenwich pic.twitter.com/MqEYOiAgdK— Konadu (@Livia93_) July 31, 2019
وقالت هيئة النقل إن محطتي كناري وارف ووترلوو، وهما محطتان رئيسيتان، فرضتا قيودا على دخول الركاب بسبب الازدحام.
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