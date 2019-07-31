بالفيديو... فقمة تصافح غواصا تحت الماء

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فقمة تصافح غواصا تحت الماء في إنجلترا.

وأظهر الفيديو مصورا تحت الماء وهو يتفاعل مع فقمة، وتبدو أنها تمسك بيده لمصافحته، قبالة ساحل نورثامبرلاند في إنجلترا.

وعندما بدأ الغواص مداعبة الفقمة، تفاعت معه وظهرت مستمتعة بوقتها.

WATCH: A playful gray seal appears to ‘shake hands’ with an underwater cameraman pic.twitter.com/h0TjESnnoI — Reuters Top News (@Reuters) July 31, 2019

​يذكر أن المصور بورفيل يظهر في عدة لقطات وهو يراقب ويصور الفقميات منذ نحو 20 عاما.

ويحذر بورفيل الغواصين الآخرين من لمس الفقمات، لأن لديها فكين قويين وأسنان حادة يمكن أن تعرض حياتهم للخطر.