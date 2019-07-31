هيئة ملكية سعودية تستقبل صغيرين من النمور العربية المهددة بالانقراض (فيديو)

استقبلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مولودين صغيرين جديدين للنمر العربي ضمن برنامجها للتربية والإكثار لحماية الأنواع المهددة بالانقراض من النمور، وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية في المملكة، ضمن مبادراتها لحماية النمور العربية.

ذكرت وكالة "واس" أن المولودين اجتازا مرحلة حرجة خلال الـ 12 أسبوعا الأولى من عمرهما، وتم تطعيمهما مؤخرا باللقاحات والأمصال الضرورية من قبل فريق بيطري متخصص.

​وعلق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قائلا: "تشكل ولادة الصغيرين خطوة مهمة في إطار جهودنا لإعادة توطين النمر العربي في مواطنه الأصلية في المملكة، ومع وجود أقل من 200 نمر من النمور العربية فإن ذلك يجعله أحد الحيوانات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى في العالم، كما أن مولد الصغيرين يجدد الأمل في إكثار الأنواع التي باتت مهددة بالانقراض".

سمو #وزير_الثقافة: تشكل ولادة الصغيرين خطوة مهمة في إطار جهودنا لإعادة توطين النمر العربي في مواطنه الأصلية في المملكة، ومع وجود أقل من 200 نمر من النمور العربية فإن ذلك يجعله أحد الحيوانات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى في العالم.#مبادرة_حماية_النمور_العربية #واس pic.twitter.com/KHPhy032cJ — واس (@spagov) July 31, 2019

​وأضاف أن "التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بحماية ما تبقى من النمور العربية والحفاظ عليها وإعادة إكثارها، للحفاظ على هذا النوع النادر من النمور، حتى لا يصبح مجرد ذكرى في موسوعة الحياة الفطرية المتنوعة في المملكة".

وأشار إلى أن "الهيئة تدعم جهود وبرامج إعادة إكثار النمر العربي لدعم مستقبل هذا النوع النادر من النمور التي كانت العلا جزءا من بيئتها الطبيعية في المملكة".